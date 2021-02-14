Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и сотнях угроз убийством
В его жилище выбили окно и написали краской неприличные слова.
Фото © AP / TASS
Адвокат экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту Майкл ван дер Вин рассказал о нападении неизвестных на свой дом и угрозах, которые поступали ему. Об этом сообщает The Hill.
"Мой дом был атакован. Я бы не хотел вдаваться в подробности, так как это может побудить других людей сделать это ещё, но, вы знаете, я получил почти сто угроз убийством", — заявил ван дер Вин.
По его признанию, неизвестные выбили окна в его доме, а также написали на стенах краской неприличные слова.
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