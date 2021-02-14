Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и сотнях угроз убийством

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту Майкл ван дер Вин рассказал о нападении неизвестных на свой дом и угрозах, которые поступали ему. Об этом сообщает The Hill .

"Мой дом был атакован. Я бы не хотел вдаваться в подробности, так как это может побудить других людей сделать это ещё, но, вы знаете, я получил почти сто угроз убийством", — заявил ван дер Вин.