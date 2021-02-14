Стали известны самые популярные направления для путешествий на День влюблённых

Самыми популярными направлениями для поездок на День всех влюблённых стали Сочи, Крым, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Об этом сообщает сервис Biletix, передаёт РИА "Новости".

При этом поездки по России запланировали 96 процентов опрошенных россиян, которые решили съездить куда-либо на 14 февраля. За рубеж купили авиабилеты лишь четыре процента граждан. Отметим, что в 2020 году чуть более 60 процентов путешественников отмечали праздник в РФ.

Средний чек на перелёты по России (в оба направления) сократился на три процента, до 5,7 тысячи рублей, за границу — на 21 процент, до 11,4 тысячи рублей. Эксперты также уточнили, что в этот праздник женщины путешествуют активнее мужчин.

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