Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью
При этом для того, чтобы взбодриться, лучше потреблять напиток сразу.
Две чашечки кофе в день могут быть оптимальными и не навредят здоровью человека. Такое мнение в беседе с RT высказала диетолог Нурия Дианова.
"У кофе всё-таки есть элемент формирования зависимости, и со временем это приводит к истощению нервной системы. Поэтому всё-таки рекомендуют не больше двух чашек в день, если рассматривать с позиции психовозбуждающего эффекта", — отметила Дианова.
Самое главное, по её словам, — не пить напиток на голодный желудок, так как это может навредить желудочно-кишечному тракту. При этом многим людям нужен не столько сам кофе, сколько его аромат, так как он помогает взбодриться.
"Многих бодрит именно аромат за счёт тех компонентов, которые есть в зёрнах. Они сохраняются, но только в ближайшие 20–30 минут после приготовления самого напитка, поэтому в идеале варить нужно кофе столько, сколько нужно, не варить на длительный срок, а использовать сразу же", — добавила врач.
Как отметила Дианова, речь идёт о хорошем, качественном зерновом кофе, приготовленном любым способом. Принимать же его следует в рамках небольшого перекуса. Кроме того, между периодами потребления кофе рекомендуется пить воду — из-за мочегонного эффекта ароматного напитка. Кроме того, диетолог напомнила о способности кофе усиливать частоту и силу сердечных сокращений, а также повышать работоспособность.
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