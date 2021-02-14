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Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью

При этом для того, чтобы взбодриться, лучше потреблять напиток сразу.

14 февраля 2021, 04:58

Две чашечки кофе в день могут быть оптимальными и не навредят здоровью человека. Такое мнение в беседе с RT высказала диетолог Нурия Дианова.

"У кофе всё-таки есть элемент формирования зависимости, и со временем это приводит к истощению нервной системы. Поэтому всё-таки рекомендуют не больше двух чашек в день, если рассматривать с позиции психовозбуждающего эффекта", — отметила Дианова.

"Это всё неправда". Доктор Мясников развеял популярные мифы о кофе

"Это всё неправда". Доктор Мясников развеял популярные мифы о кофе

Самое главное, по её словам, — не пить напиток на голодный желудок, так как это может навредить желудочно-кишечному тракту. При этом многим людям нужен не столько сам кофе, сколько его аромат, так как он помогает взбодриться.

"Многих бодрит именно аромат за счёт тех компонентов, которые есть в зёрнах. Они сохраняются, но только в ближайшие 20–30 минут после приготовления самого напитка, поэтому в идеале варить нужно кофе столько, сколько нужно, не варить на длительный срок, а использовать сразу же", — добавила врач.

Врач-диетолог назвала продукты, которые взбодрят не хуже кофе

Врач-диетолог назвала продукты, которые взбодрят не хуже кофе

Как отметила Дианова, речь идёт о хорошем, качественном зерновом кофе, приготовленном любым способом. Принимать же его следует в рамках небольшого перекуса. Кроме того, между периодами потребления кофе рекомендуется пить воду — из-за мочегонного эффекта ароматного напитка. Кроме того, диетолог напомнила о способности кофе усиливать частоту и силу сердечных сокращений, а также повышать работоспособность.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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