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Регион
Опубликовано 14 февраля 2021, 07:36
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Шведский депутат призвал убедить Германию остановить строительство "Северного потока — 2"

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Он напомнил, что проект признавали "рискованным" ещё в 2016 году.

Представитель оппозиционной правой партии "Шведские демократы" Бьёрн Сёдер направил письмо главе МИД страны Анн Линде, в котором поинтересовался, намерена ли она убедить Германию остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". С текстом обращения ознакомился RT.

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По его мнению, руководство ЕС должно предпринять шаги и ответить России в рамках "дела Навального", а также в контексте высылки трёх европейских дипломатов. В качестве одной из мер депутат предложил противодействие строительству газопровода.

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Сёдер напомнил, что проект признавали "рискованным" ещё в 2016 году и называли его "угрозой политике безопасности". Правда, депутат упомянул и сложности в борьбе с "Северным потоком — 2", так как Германия пока не намерена останавливать строительство.

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Артур Белкин
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