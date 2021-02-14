"Прибежал заряженный на драку": избитый Епифанцевым режиссёр рассказал о злополучном вечере

Режиссёр Ростислав Мусаев, который получил травмы в результате стычки с актёром Владимиром Епифанцевым, изложил свою версию того, что произошло в тот злополучный вечер. Напомним, что конфликт случился в одном из заведений в центре Санкт-Петербурга, когда Епифанцев вступился за бывшую жену, Анастасию Веденскую, и избил посетителей бара.

"В заведении собралась наша компания из пяти человек: я, мой друг Саша с женой Викой, а также Настя со знакомым — Максимом. <...> Настя сказала какие-то нехорошие слова про Сашу, и это не понравилось Вике. Урегулировать конфликт словесно не получилось. Тогда Вика встала, бросила бокал на стол, он разбился, следом полетел второй. Какой-то из них попал в Настю. И тут Саша с Максом сцепились", — рассказал Мусаев изданию StarHit.

По словам режиссёра, кто-то в заведении вызвал полицию и скорую, как вдруг в зал ворвался Епифанцев.

"Он такой заряженный на драку, понятно, ему наговорили всего, тем более Настя была в крови. Владимир подошёл к Вике, взял её за шею и стал таскать. Я понял, что сейчас случится страшное и я должен переключить его внимание на себя. В итоге Епифанцев нанёс мне несколько ударов, разбил нос", — сказал Мусаев.

После случившегося Мусаев вернулся в Москву и уже в столице почувствовал себя плохо. Он обратился в травмпункт, откуда был доставлен в стационар. Режиссёр говорит, что теперь ему предстоит проверить голову, рёбра, почки, селезёнку — "живые они или нет". Мусаев также добавил, что, по его мнению, все в этой истории повели себя не самым лучшим образом. Он намерен обратиться в полицию по поводу данного инцидента.

Ранее в Москве произошла массовая драка с участием Рыжего Тарзана Дацика и блогера Тарасова. Всего в ней участвовало около десяти человек. На записи с места происшествия видно, что в зале появились люди в полицейской форме и увели нарушителей порядка.

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