Один человек погиб при столкновении грузовика и минивэна в Москве — видео

Один человек погиб в столкновении грузовика и минивэна в Москве. Видеозапись с места аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На Киевском шоссе в Москве столкнулись минивэн и грузовик. В результате ДТП один человек погиб и один получил травмы. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что всё случилось неподалёку от заправки. Иномарка врезалась в заднюю часть грузовика.

"На Киевском шоссе в районе деревни Картмазово столкнулись грузовик и минивэн. В результате аварии один человек погиб и один пострадал", — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах.

Из-за аварии перекрыты две полосы движения в сторону центра.

Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге машина пробила ограждение и "нырнула" в Малую Неву. За рулём авто была женщина, она не пострадала.

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