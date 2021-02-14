Один человек погиб при столкновении грузовика и минивэна в Москве — видео
Перекрыты две полосы движения в сторону центра города.
На Киевском шоссе в Москве столкнулись минивэн и грузовик. В результате ДТП один человек погиб и один получил травмы. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что всё случилось неподалёку от заправки. Иномарка врезалась в заднюю часть грузовика.
"На Киевском шоссе в районе деревни Картмазово столкнулись грузовик и минивэн. В результате аварии один человек погиб и один пострадал", — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах.
Из-за аварии перекрыты две полосы движения в сторону центра.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге машина пробила ограждение и "нырнула" в Малую Неву. За рулём авто была женщина, она не пострадала.
Выбор редакции
Обвиняемый в шпионаже в пользу Украины напал на сотрудника СИЗО
В столкновении 21 автомобиля на ледяной дороге в США пострадало 12 человек
Новак: "Северный поток — 2" будет построен, несмотря на деструктивные подходы США
День святого Валентина потерял популярность среди россиян
Хозяйка пошла на поводу у флешмоба, нарядив своего кота в грабителя, и результат сделал его звездой
Комментариев: 0