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Стоимость биткоина превысила $49 тысяч и обновила исторический максимум

В ходе торговой сессии криптовалюта выросла в цене на 2,95%.

14 февраля 2021, 06:12

Фото © Pixabay

Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд и превысила 49 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk. На момент 9:09 мск этот показатель составил $49 294,53.

Отметим, что в ходе торговой сессии криптовалюта выросла в цене на 2,95%.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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