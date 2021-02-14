Стоимость биткоина превысила $49 тысяч и обновила исторический максимум
В ходе торговой сессии криптовалюта выросла в цене на 2,95%.
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Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд и превысила 49 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk. На момент 9:09 мск этот показатель составил $49 294,53.
Отметим, что в ходе торговой сессии криптовалюта выросла в цене на 2,95%.
Ранее Лайф рассказывал, что пользователи iPhone смогут расплачиваться биткоинами.
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