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Россиянам назвали условие отмены масочного режима

Благодаря средствам защиты дыхательных путей эпидемию удалось сдержать в контролируемых пределах.

14 февраля 2021, 07:11

Фото © Pixabay

От защитных масок можно будет отказаться только тогда, когда более половины населения получит прививку от коронавируса. Об этом заявил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно. Это всё-таки достаточно неплохой механизм сдерживания эпидемии, пусть он и не даёт 100%-ной защиты, и не все носят маски", — сказал эксперт.

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По словам Покровского, благодаря средствам защиты удалось сдержать эпидемию ковида в контролируемых пределах.

Ранее Лайф рассказывал, что инфекционист спрогнозировал сроки нового всплеска коронавируса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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