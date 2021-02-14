Россиянам назвали условие отмены масочного режима

От защитных масок можно будет отказаться только тогда, когда более половины населения получит прививку от коронавируса. Об этом заявил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" .

"До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно. Это всё-таки достаточно неплохой механизм сдерживания эпидемии, пусть он и не даёт 100%-ной защиты, и не все носят маски", — сказал эксперт.