Россиянам назвали условие отмены масочного режима
Благодаря средствам защиты дыхательных путей эпидемию удалось сдержать в контролируемых пределах.
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От защитных масок можно будет отказаться только тогда, когда более половины населения получит прививку от коронавируса. Об этом заявил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
"До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно. Это всё-таки достаточно неплохой механизм сдерживания эпидемии, пусть он и не даёт 100%-ной защиты, и не все носят маски", — сказал эксперт.
По словам Покровского, благодаря средствам защиты удалось сдержать эпидемию ковида в контролируемых пределах.
Ранее Лайф рассказывал, что инфекционист спрогнозировал сроки нового всплеска коронавируса.
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