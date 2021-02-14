Бледность кожи назвали симптомом смертельно опасной болезни

Отмечается, что чаще всего нездоровый цвет лица указывает на анемию. Но этот симптом может проявиться, если в организме из-за онкологического заболевания возникла острая нехватка железа. Как отмечают учёные, основными признаками рака кишечника являются кровь в стуле, постоянная боль в нижней части живота и изменения работы кишечника. Если один из этих симптомов сохраняется более трёх недель, необходимо обратиться к врачу.