Бледность кожи назвали симптомом смертельно опасной болезни
Чаще всего нездоровый цвет лица указывает на анемию.
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Британские онкологи рассказали, что бледность кожи может быть признаком рака кишечника. Об этом сообщает Express.
Отмечается, что чаще всего нездоровый цвет лица указывает на анемию. Но этот симптом может проявиться, если в организме из-за онкологического заболевания возникла острая нехватка железа. Как отмечают учёные, основными признаками рака кишечника являются кровь в стуле, постоянная боль в нижней части живота и изменения работы кишечника. Если один из этих симптомов сохраняется более трёх недель, необходимо обратиться к врачу.
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