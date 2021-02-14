Врач рассказал, зависит ли риск заболеть коронавирусом от весеннего спада иммунитета

Весенний спад иммунитета не должен повлиять на всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщил главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский.

Как утверждает медик, риск заразиться ковидом не связан напрямую с иммунитетом, ведь здоровые люди могут переносить инфекцию даже тяжелее, чем те, у кого сниженный уровень иммунной защиты. Снизить риск подхватить коронавирус вряд ли поможет и приём витаминов или БАДов.

"Однако существует множество других сезонных заболеваний: грипп, ОРВИ и т.п. Здесь уже доказано, что укрепление иммунитета способно снизить риск заражения и облегчить течение заболевания. Поэтому принимать витаминные комплексы, заниматься спортом и в принципе следить за своим здоровьем будет совсем не лишним", — указал врач.

Медик добавил, что делать это следует после консультации со специалистом, потому что приём БАДов и витаминных препаратов может вызвать гипервитаминоз. По словам врача, прогресс в лечении ковида и вакцинация населения позволяют надеяться на то, что весной не будет очередного пика заболеваемости.

Кроме того, Серебрянский призвал воздержаться от поездок за границу, ведь по опыту прошлого года можно сделать вывод, что рост заболеваемости был связан с сезоном отпусков.

Ранее сообщалось, что в Израиле учёные разработали экспериментальный препарат Allocetra, который всего за два часа облегчает симптомы коронавируса.

Авторы