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"Бояться не стоит": иммунолог объяснил слова Мясникова о новой "большой смертельной пандемии"

По его мнению, необходимо иметь резервы, которые позволят быть готовыми к любым возможным вспышкам.

13 февраля 2021, 23:14

Фото © Pixabay

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с газетой "Вечерняя Москва" объяснил слова врача Александра Мясникова о приближении новой смертельной пандемии. По его мнению, её не стоит бояться, так как вирусы гриппа достаточно хорошо изучены.

По словам иммунолога, нет никаких проблем в создании новых вакцин, тем более что на фоне коронавируса люди гораздо более лояльно стали относиться к прививкам. Однако Болибок считает, что пандемия ковида показала необходимость создания резервов, которые могут быть готовы начать производство необходимых лекарств и средств защиты при первой возможности.

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Кроме того, уроки CoViD-19, уверен иммунолог, приведут к созданию центров расширенного контроля за вирусными инфекциями.

"Там будут изучать и коронавирусы, и аденовирусы. Банальные возбудители, но мы не знаем, чего от них ждать дальше. Бояться не стоит, но надо быть наготове", — подытожил Болибок.

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Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в ближайшем будущем человечество ожидает новая пандемия, которая будет опаснее нынешнего коронавируса. Более того, у этой инфекции есть два сценария развития.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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