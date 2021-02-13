Цена семьи. Сколько стоят мужья и жёны

Некоторые современные люди считают, что семья — это невыгодно, проще купить бытовую технику, нанять домработницу или вызвать мастера по ремонту, чем жить вместе с кем-то. Лайф подсчитал, какими могут быть зарплаты мужа и жены, если бы им платили за их труд.

"Мужчина должен зарабатывать 100 тысяч в день, иначе он не мужчина", — кричат на своих тренингах женские коучи.

"Женщина нужна только для того, чтобы рожать. Для всего остального есть стиральная машинка, робот-пылесос и клининговые службы", — утверждают тренеры по пикапу и соблазнению.

Лайф решил подсчитать, сколько на профессиональном рынке стоят работы, которые ежедневно выполняют законные муж и жена. Суммы получились серьёзными, далеко не каждый человек может себе позволить так раскошеливаться ежемесячно.

Жена: уборка, готовка, стирка и не только

Вызвать на дом уборщицу, которая могла бы навести порядок и сложить все разбросанные носки в стиральную машину, стоит в среднем 2000 рублей за один выезд. По словам специалиста клининговой службы Надежды Максимовой, если хотя бы раз в неделю профессиональная домработница будет мыть полы, протирать все поверхности, следить за зеркалами, посудой и сантехникой, то поддерживать порядок и хозяину жилья, и самой уборщице будет проще. То есть в месяц нужно тратить минимум 8000 рублей на чистоту в доме.

Жена, конечно, убирается чаще: и посуду каждый день моет, и пыль вытирает. И делает это всё бесплатно. Даже за непростое мытьё окон денег не просит. Хотя специальные мойщицы берут от 500 рублей за одно окно, в среднем за окна однокомнатной квартиры требуется заплатить около 1500 рублей.

Стирка футболки в химчистке стоит около 200 рублей, постирать джинсы, брюки и рубашки — около 400 рублей. За месяц на стирку базового комплекта одежды нужно потратить около 7000 рублей, и это без учёта нижнего белья и носков – данные предметы гардероба придётся стирать самостоятельно.

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Доставка готовой еды, с учётом минимум трёхразового питания, стоит от 25 до 30 тысяч рублей в месяц. Сервисы привозят блюда заранее, в вакуумных упаковках. Покупателю нужно только разогреть еду. Покупать продукты и готовить их самостоятельно намного выгоднее. Ранее Лайф сравнивал стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину : на основные продовольственные товары нужно потратить около 1000 рублей в неделю без учёта готовки.

Если нет жены или сожительницы, то удовлетворять физиологические потребности некоторым мужчинам помогают профессиональные жрицы любви. Как сообщил Лайфу источник на рынке интимных услуг, одна встреча с девушкой стоит от двух до пяти тысяч. Свидания хотя бы раз в неделю заберут из бюджета от восьми до 20 тысяч в месяц. Элитный эскорт стоит намного дороже — до 15 тысяч долларов. Но отметим, что проституция в России является незаконной деятельностью.

Что касается рождения и воспитания детей, то нежелающим создавать семью можно воспользоваться услугой суррогатного материнства. Суммируя все расходы на содержание, обследования будущей мамы, выходит почти два миллиона рублей. А после того как ребёнок родится, ему нужна няня. Её услуги стоят от 350 рублей в час. Если мужчина работает, то няня требуется на полный рабочий день, и за это нужно заплатить около 50 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, жена выполняет зачастую роль медсестры, секретаря, личного стилиста и психолога для своего избранника. По грубым подсчётам, на эти услуги нужно потратить ещё около 15 тысяч.

Итого: от 114,5 тысячи до 136,5 тысячи рублей в месяц в среднем стоит жена — без учёта суррогатного материнства.

Муж: грузчик, охранник, водитель, любовник и прочее

В традиционной семье у мужчин меньше обязанностей по дому. Но вкрутить лампочку, починить кран, занести в квартиру тяжёлые пакеты, как правило, должен мужчина. Эти услуги требуются не так часто, а учитывая рыночные цены, "муж на час" стоит около 1000 рублей за вызов. По подсчётам Лайфа, услуги сантехника, электрика, грузчика или сборщика мебели в месяц требуют около 10 тысяч рублей в среднем. Ещё столько же нужно заложить за помощь по дому и разговоры по душам с избранником вместо психолога.

Автомобилем в семье зачастую занимается мужчина. Он не только следит за состоянием транспортного средства, но и выступает в роли водителя во многих российских семьях. Поездки в выходные на дачу или за город, забрать детей из детского сада, съездить за продуктами, поменять масло, сменить резину и помыть авто — около 20 тысяч рублей в месяц.

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Сопровождение женщины в тёмное время суток, на улице и в общественных местах может обеспечивать специальный человек. Нанять охранника, который следовал бы за девушкой, когда она возвращается с работы домой или идёт на концерт, в среднем 12 тысяч рублей.

Вызов мужчины для любовных утех стоит чуть меньше, чем вызов девушки: от 1,5 до 3,5 тысячи рублей. Да и выбрать партнёра для секса женщине, как правило, сложнее. Тем не менее секс с любовником по вызову четыре раза в месяц обойдётся в 6–15 тысяч рублей. А если женщина захочет стать мамой, не имея постоянного партнёра, то она может купить донорскую сперму. Обследования и сам материал обойдутся в 50–80 тысяч рублей.

С ребёнком, вероятно, потребуется помощь. Но мужчины намного реже женщин идут на уход за малышом и соглашаются подменить маму, только если она собирается по важным делам, а бабушки или профессиональные няни заняты. Учитывая, что помощь требуется либо по вечерам, либо в выходные, то на такую услугу бэбиситтера потребуется около 25 тысяч рублей в месяц.

Итого: 83–92 тысячи рублей стоят услуги мужа — без учёта биоматериала для зачатия малыша.

Семья — выгодное приобретение. Не придётся тратиться на профессионалов. К тому же сами отношения между людьми — заботу, любовь, внимание — оценить невозможно. За деньги это точно не получить.

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