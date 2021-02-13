Гормоны, органы, деньги: сколько зарабатывают доноры яйцеклеток и почему такой бизнес опасен для жизни

Лайф выяснил, какие правила существуют для доноров яйцеклеток в России, сколько на этом можно заработать и существуют ли риски для здоровья, если поставить продажу ооцитов на поток.

До 15% семей не могут иметь детей по причине бесплодия, гинекологическая заболеваемость выявляется у 20% российских женщин и девушек. В связи с этим спрос на доноров очень высок. За прошедший месяц в "Яндексе" донорство яйцеклеток искали почти 8 тысяч раз.

Ранее Лайф рассказывал, что мужчины — доноры спермы могут сдавать материал несколько раз в месяц и зарабатывать по 10–12 тысяч за этот период. Женщины — доноры яйцеклеток за одну сдачу материала получают в 5–8 раз больше, но сам процесс намного болезненнее и опаснее по сравнению с донорством спермы.

Как это вообще работает?

— В прошлом году мне нужны были деньги, я искала, как быстро заработать. Нашла объявление: "Ищем доноров яйцеклеток, оплата — 60 тысяч рублей". Решила позвонить, — рассказала Лайфу 27-летняя Карина из Санкт-Петербурга.

Девушка связалась с менеджером, который объяснил, что сначала нужно заполнить анкету, пройти обследование, затем предстоит курс гормональной терапии и только после этого — сдача материала. Карину это не напугало, в своём здоровье она была уверена.

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Донорами яйцеклеток могут стать женщины от 18 до 35 лет без психических отклонений и генетических заболеваний, в том числе без сахарного диабета. Во время обследования врач проверяет женский организм полностью, при необходимости прописывает витамины, которые будущий донор покупает за свои деньги.

Затем анкету и показатели здоровья девушки показывают реципиенту, то есть женщине, которой будет подсаживаться яйцеклетка. В большинстве случаев анкеты анонимные и без фотографии, но некоторые клиники за дополнительную плату предлагают будущим родителям встретиться с донором и познакомиться. С Кариной никто не встречался.

Когда реципиент был найден, девушка снова пошла к гинекологу, ей сделали УЗИ и назначили гормональные препараты, чтобы менструальный цикл донора и реципиента совпадал, а яичники получили стимуляцию, — так формируется сразу несколько яйцеклеток, 10–15 штук, ведь раз в месяц женский организм "создаёт" только одну.

— Это были уколы и таблетки, ставить и принимать которые требовалось строго по часам. А дальше с организмом происходит что-то странное. Всё время хочется рыдать, есть, кричать на людей, всё раздражает, живот болит, тошнота. Врачи говорили, что это стандартные побочные эффекты, — рассказывает донор.

Через несколько недель циклы женщин сравнялись, Карину пригласили в клинику и под общим наркозом сделали пункцию и извлекли яйцеклетки из яичников. Когда девушка пришла в себя после наркоза, ей заплатили 60 тысяч и она уехала домой.

А что дальше?

Врач предупредила, что может три-пять дней после операции немного болеть живот и мучить тошнота. Но Карина признаётся, что боли продолжались больше недели, кружилась голова и менструальный цикл сбился, пришлось обращаться к своему лечащему врачу и восстанавливать организм заново.

Больше на такой заработок девушка не согласна. Но есть те, кто стабильно зарабатывает на своих яйцеклетках. Российское законодательство не регламентирует количественно сдачу яйцеклеток. Гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе отметил, что становиться донором ооцитов можно не более трёх-пяти раз за жизнь. Но эти цифры никто не контролирует, поэтому некоторые девушки сдают свои материалы чуть ли не каждый квартал, если позволяет организм.

— Всякий раз, когда девушка сдаёт донорские ооциты, истощается её собственный резерв. Запас яйцеклеток в организме женщины не безграничен. Может случиться так, что после гормональной стимуляции и регулярного забора яйцеклеток девушка сама захочет стать мамой, а её запас иссяк, — это синдром преждевременного истощения яичников, когда у девушки 25–30 лет перестаёт происходить овуляция и самостоятельно забеременеть она не может, — добавляет гинеколог Лордкипанидзе.

"Серые" схемы

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У рынка донорской спермы есть теневая сторона: мужчины продают свой материал через соцсети и сайты-одностраничники по цене ниже, чем в клиниках. С яйцеклетками такая работа невозможна. Но существуют нелегальные маленькие заведения, называющие себя клиниками или центрами репродуктологии, которые предлагают сдать яйцеклетки очень быстро, без сложных обследований и сразу получить деньги.

— Обращение в такие заведения может быть смертельно опасным. Как правило, они находят доноров в соцсетях, никаких лицензий у них нет, врачи неквалифицированные. Рисковать своим здоровьем ради того, чтобы получить "быстрые деньги", никому не советую, — говорит врач-гинеколог Наталья Крапивина.

Действительно, в социальных сетях созданы десятки групп для доноров яйцеклеток и суррогатных матерей. В объявлениях некоторые указывают 1 млн рублей в год за донорский материал. Но учитывая, что за одну сдачу девушка получает от 40 до 90 тысяч рублей (в зависимости от клиники и города), чтобы заработать миллион, яйцеклетки нужно сдавать несколько раз в месяц, а это невозможно. Вероятно, цены специально завышаются, чтобы привлечь девушек красивой цифрой. И о последствиях донорства в этих объявлениях, конечно, нет ни слова.

Карина, с которой общался Лайф, сдавала свой материал ради денег. Но есть женщины, которые видят в донорстве свою миссию: они здоровы, а значит, могут помочь другим женщинам, у которых есть проблемы, стать мамами. Однако ни одного объявления о бесплатном донорстве яйцеклеток в соцсетях нет. Всё-таки на такую опасную и болезненную процедуру требуются деньги, хотя бизнес на яйцеклетках построить сложно: здоровья не хватит.

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