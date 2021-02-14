Жёны-невидимки генсека Константина Черненко: как работал и развлекался серый кардинал

Оглавление "Слишком падок на женщин" Любовный треугольник И это всё о нём? Серый кардинал

Коммунистов, тем более лидеров СССР, принято считать людьми без страха и упрёка. Член партии должен был иметь незапятнанную деловую репутацию, не иметь подозрительных родственников или друзей, а его личная жизнь должна была быть примером для обывателей. Если партиец женился, то жена одна и до гробовой доски, а дети — отличники. Но в жизни всё бывало иначе.

"Слишком падок на женщин"

Генеральным секретарём ЦК КПСС Константин Черненко пробыл недолго. Он был единогласно выбран 13 февраля 1984 года и умер 10 марта 1985 года, простояв — вернее, пролежав — у руля Страны Советов 13 месяцев. Число роковое. Да и само избрание на этот пост стало для Черненко роковым — он вступил в должность уже совершенно больным человеком и большую часть правления действительно провёл в больнице. А после смерти стал последним генсеком, которого похоронили у Кремлёвской стены.

Историки называют его "странным руководителем". То ли потому, что он так и не проявил себя на посту генсека, то ли потому, что вообще был в политике малозаметным, неярким, предпочитал вторые роли.

Выходец из далёкой сибирской глубинки, он занялся партийной работой в 18 лет, но взбирался по карьерной лестнице неторопливо, шаг за шагом. А ведь сразу после войны мог сделать карьеру — из Красноярского края его перевели в Пензенский областной комитет КПСС, а оттуда хотели отправить в Москву, на работу в Центральный комитет КПСС. Но Черненко подвёл "моральный облик".

— Слишком падок до женщин! — такой вердикт вдруг вынесло руководство, и Черненко вместо Москвы отправили в Молдавию.

Константин Черненко и Леонид Брежнев. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Впрочем, это лишь ненадолго отодвинуло его продвижение. В Молдавии он познакомился с Леонидом Брежневым, дружба с которым стала залогом дальнейшего пути. Так на чём же споткнулся будущий "кремлёвский старец"?

Любовный треугольник

Официальная биография Черненко на этот счёт весьма скромна. В ней указаны две жены. Первой избранницей молодого партийца стала сибирячка Фаина Елисеева. В браке появились сын Альберт и дочь Лидия. Второй женой Черненко называют Анну Любимову. Уроженка Ростовской области, невысокая, хрупкая, застенчивая женщина была младше Черненко на два года и тоже шла "по партийной линии". Замуж за Черненко вышла в 1944 году. Кажется, личная жизнь Черненко не таит в себе ничего особенного? Ничего подобного!

За сухими фактами скрывались нешуточные страсти. Дело в том, что роман с Анной Любимовой Черненко закрутил задолго до женитьбы на ней. Во время войны его отправили в Москву учиться в Высшей партийной школе. Там-то он и познакомился с Анной, которая была членом парткома наркомата заготовок. Черненко в тот момент было 33 года, он всё ещё был женат, ей — 31. Совместные посещения московских театров и выставок привели к столь бурному роману, что уже через три месяца Черненко признался во всём жене.

Если бы Фаина Елисеева хотела испортить мужу жизнь, то, стоило ей написать куда следует, карьера неверного супруга была бы окончена. Но, видимо, и её не всё устраивало в браке, а может, она уже поняла, что муж слишком любвеобилен, и терпеть его связи на стороне не захотела. Как бы то ни было, она отпустила Черненко в объятия другой женщины.

И это всё о нём?

Тем не менее есть подозрения, что любовниц или даже жён у генсека было намного больше. И совсем недаром коллега по партийной работе Анатолий Черняев писал в своём дневнике о Черненко: "Когда был секретарём в Пензе, прославился на всю область как пьяница и бабник".

Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

А генерал Дмитрий Шепилов однажды доложил секретарю ЦК Михаилу Суслову, что товарищ Черненко ненадёжен — сходится с женщинами и при этом бросает бывших жён с детьми.

Оказывается, в 1948 году на стол Шепилову, тогда занимавшему пост замначальника Управления пропаганды и агитации, попало письмо от некой гражданки Нины Кушнер. Гражданка доносила, что была женой Черненко и родила ему ребёнка, а когда младенец помер, то муж бросил её и ушёл к другой женщине, где история повторилась один в один. Кушнер написала, что помимо неё Черненко таким же образом был "женат" на её полной тёзке, а третью женщину, которую она знает, звали Мария Левина.

Разумеется, после подобного доноса была организована проверка, результатов которой мы никогда и не узнаем. Некоторые исследователи пишут, что якобы всё подтвердилось. Однако неясно, был Черненко женат на этих женщинах официально или это были его гражданские жёны, которых в те времена называли грубым словом "сожительница". И неизвестно, в какие годы всё это происходило. Возможно, речь вообще шла только о любовницах, которые были у Черненко в молодости. Известно, что после доноса никаких последствий для Черненко не было. Да, его перевели в Молдавию, но, как уже было сказано выше, это лишь открыло ему путь в Москву.

Серый кардинал

Фото © ТАСС / Соболев Валентин

В 1960 году Брежнев назначил Черненко заведовать Общим отделом. Под безликим названием скрывался огромный аппарат партийной контрразведки. Надо сказать, что, может, Черненко и прославился в Пензе какими-то нелицеприятными поступками, но как работника его ценили. Его коллега О. Захаров писал, что, в отличие от многих других, Черненко был доступным руководителем. К нему на приём мог попасть любой подчинённый. Он часто помогал работникам по разным житейским вопросам и редко кому отказывал.

Общий отдел был самым многочисленным в Кремле — в него стекалась вся документация партии. Здесь оформлялась и анализировалась вся информация и все происходящие события. Ко многим документам не имели доступа даже члены политбюро.

Влияние руководителя аппаратной канцелярии на генсека Брежнева было огромным. Черненко ежедневно общался с Брежневым и докладывал ему обо всём. В его ведении были досье и на членов ЦК КПСС, и на крупных партийных чиновников в провинции. Поговаривали, что в кабинете у Черненко находилась аппаратура, с помощью которой он мог прослушивать разговоры чиновников на Старой площади и кабинеты всех членов политбюро, включая самого Брежнева и "партийного инквизитора" Михаила Суслова.

Член ЦК КПСС Аркадий Вольский признавался, что отлично знал, что его телефонные разговоры записываются. Из этого тогда никто не делал секрета! Брежнев доверял Черненко как самому себе и считал, что этот человек на предательство не способен.

В 1966 году Черненко был выбран кандидатом в члены ЦК КПСС, в 1971-м — членом ЦК КПСС, в 1976 году стал секретарём ЦК КПСС, через год — кандидатом в члены политбюро, ещё через год — членом политбюро. В 1982 году (после смерти Суслова) стал фактически вторым человеком в партии, а спустя два года был выбран генеральным секретарём.

Константин Устинович Черненко с женой Анной Дмитриевной Черненко, дочерью Еленой и внуком Женей на даче в Крыму. Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

Его давний "приятель" Анатолий Черняев не без яда отмечал, что новый генсек "тщеславен, по Москве ездит с помпой", заказал особистам написать и издать собственную биографию. Жителям страны год правления Черненко запомнился бойкотом Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, борьбой с рок-музыкантами и восстановлением в партии 94-летнего Молотова, после чего в народе появилась шутка: "Черненко нашёл себе преемника".