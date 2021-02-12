Проклятье фашистов: почему десантник Екатерина Михайлова стала легендой на фронте

Во время Второй мировой войны женщины служили во всех армиях мира, но только в СССР они участвовали в боевых действиях, выносили с поля раненых бойцов и сами брали в руки оружие, чтобы защитить Родину.

Главстаршина флота Екатерина Михайлова стала примером для многих советских солдат. Чтобы попасть на фронт, школьница накинула себе три года и стала самым юным флотским санинструктором.

Последнее лето детства

Для неё война началась с разбомблённого поезда, который вёз ленинградскую школьницу в Брест — к брату на каникулы. 16-летняя девушка мечтала увидеть зубров и бизонов в Беловежской пуще. Но увидела горы мёртвых тел, младенцев, сосущих молоко уже убитых матерей, развороченные вагоны — так для Екатерины началась война.

Фото © Тайфун

В лёгком летнем платье вместе с другими пассажирами Михайлова пешком вернулась в Смоленск, где пошла работать в госпиталь, а позже пристала к стрелковой части, оборонявшей город. К этому времени она уже умела делать уколы, останавливать кровь и накладывать "шапку Гиппократа" — специальную повязку для раненых в голову. Ей вручили сумку фельдшера и зачислили в пехоту.

Под Ельней она вытаскивала раненых с поля боя, отбивать атаки фашистов. Однажды перевязывать поступающих раненых пришлось двое суток подряд без перерыва. Когда закончились бинты, в ход пошли нательные рубахи. В одном из боёв юная медсестра чуть не погибла — взрывом её так высоко подбросило в воздух, что, падая, она сломала ногу в трёх местах.

Госпиталь и тыл в Баку

Едва выздоровев, бойкая девушка уговорила каспийского военкома отправить её во флот, и в январе 1942 года Катюшу определили на военно-санитарный корабль "Красная Москва", который отвозил раненых из Сталинграда через Каспий в Красноводск.

Доставлять раненых приходилось под бомбёжками и артналётами врага. Когда "Красную Москву" потопили нацисты, Михайлова перешла на "Дагестан", а когда подбили и его — на "Таджикистан". На Каспии Михайловой присвоили звание главного старшины и вручили знак "Отличник Военно-морского флота".

Екатерина Михайлова с сослуживцами. Фото © Public Domain

В начале 1943 года во время ремонта судна Екатерина узнала, что в Баку из опытных моряков формируют добровольческую часть морского десанта. Девушка попросилась туда. В те годы морская пехота укомплектовывался самыми отборными бойцами. Немцы боялись её как огня, а боевой клич черноморской десантуры "Полундра!" обращал фашистов в бегство. Солдаты вермахта называли их "чёрной смертью" или "чёрными дьяволами". Появление тоненькой 17-летней девицы воины восприняли как оскорбление. "Иди в куклы играй!" — таков был ответ на просьбу Михайловой зачислить её в часть.

Не на ту напали!

Получив отказ, Екатерина написала письмо с требованием зачислить её в морской десант и отправила его в Кремль — самому Сталину. И через месяц пришёл ответ — девушку зачислили санинструктором в 369-й отдельный батальон морской пехоты. Вместе с ним дорогами войны Екатерина Михайлова прошла через Кавказ, Азов, Крым, Приднестровье, Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию и закончила свой победный путь в столице Австрии Вене. Она была трижды ранена и спасла бессчётное количество солдатских жизней.

"Покажи Катюша! Стрелять — нет!"

Первые же бои показали, что санинструктор морской пехоты Екатерина Михайлова вынослива, бесстрашна и самоотверженна. Она вытаскивала раненых десантников из-под носа у фашистов, при необходимости бралась за оружие и даже вызывалась ходить в разведку.

Во время Темрюкской операции в Краснодарском крае была контужена, но вынесла из-под огня 17 раненых бойцов, за что была награждена медалью "За отвагу".

Фото © Тайфун

Под Керчью вместе с бойцами совершила ночной марш-бросок по степи в 20 километров, после чего десантники захватили гору Митридат. Во время тяжелейших уличных боёв Екатерина показала себя смелым бойцом, под огнём противника перевязала 85 раненых бойцов и офицеров и вынесла с поля боя 13 раненых.

Были и курьёзные ситуации. Во время жарких боёв под Керчью отрезанный от остальных войск десант остался без воды. Чтобы напоить раненых, Катерина пошла в ближайшую деревню к колодцу и там нос к носу столкнулась с фрицем, который, видимо, был в засаде. Фашист выстрелил в воздух, а потом вышел к девушке.

Вчерашняя школьница не растерялась. "Катюша!" — представилась она, и немец... неожиданно растаял. Под звуки его губной гармошки санинструктор Михайлова как ни в чём не бывало набрала воды и ушла к своим. Так немцы прознали, что в советских окопах есть девушка.

Когда бои стихали, до десантуры из вражеских окопов доносились крики: — Рус матрос! Иван! Покажи Катюша! Стрелять — нет! — и гитлеровцы махали руками и играли на губной гармошке "Катюшу". А советские санитары спокойно ходили к колодцу и набирали там воду — соскучившиеся по своим "фройляйн" фашисты их не трогали. За бои под Керчью Михайлова была награждена орденом Отечественной войны II степени.

Подвиги главстаршины Михайловой

После Керчи была Одесса, освобождение Аккермана, форсирование Днестра и взятие югославского порта Прахово. За форсирование Днестровского лимана Екатерину Михайлову представили к званию Героя Советского Союза. В ночь с 21 на 22 августа 1944 года под миномётным и пулемётным огнём фашистов Екатерина одной из первых высадилась на вражеском берегу Днестра. Увидела в воде тяжелораненого лейтенанта Богородского, вытащила его на берег и перевязала, тут же оказала медпомощь раненому командиру Михайловскому и вынесла из-под огня 16 краснофлотцев. После этого с автоматом наперевес по болоту через камыши вышла на огневую точку немцев и уничтожила точным броском гранаты станковый пулемёт, взяв в плен трёх фашистов.

Фото © ТАСС / Чумичев Александр, Шогин Александр

Затем присоединилась к основным силам десанта и, отражая контратаку врага из автомата, уничтожила 13 солдат вермахта, девять взяла в плен. После того как атака была отражена, получила задание ликвидировать вражеский дзот. Обошла его по камышам, забросала гранатами и уничтожила ещё семь врагов, дав возможность десантникам продвинуться вперёд. Слава о боевой девице гремела по всему фронту. Бойцы знали: если ранят, всегда найдётся рядом отважная советская девушка Катя, которая вынесет, вытащит к своим и сделает всё, чтобы ты не истёк кровью.

Сама Михайлова наиболее тяжёлым боем считала десант под крепостью Илок в Хорватии. Накануне Дунай разлился, и сражаться пришлось по горло в воде. Отряд из 52 бойцов попал под ожесточённый огонь вражеских батарей и миномётов. Раненых бойцов из воды вытаскивать было непросто — они цеплялись одеждой за ряды колючей проволоки. Приходилось нырять в ледяную дунайскую воду, полевым ножом отрезать одежду и только потом выволакивать раненых на залитый водой берег. Чтобы самые тяжёлые не захлёбывались водой, Катюша пристёгивала их поясными ремнями к деревьям.

После двухчасового боя в живых осталось лишь 13 человек. Все, включая Катерину, были ранены. Тем не менее отважная девушка продолжала оказывать раненым помощь, а когда фашисты пытались зайти со стороны Дуная на шлюпках, взялась за автомат и уничтожила пятерых фашистов. К концу боя держать в руках оружие смогли только семь краснофлотцев. Но Илок был взят подоспевшими частями Красной армии.

После Илока Михайлова попала в госпиталь с тяжёлым ранением и пневмонией. 9 декабря 1944 года, накануне своего 19-летия, она была повторно представлена к званию Героя Советского Союза. Едва встав на ноги, героиня сбежала из госпиталя и догнала часть под городом Комарно, приняла участие в героическом взятии Имперского моста в Вене. Здесь же, в Вене, Михайлова встретила Победу.

И всё-таки она Герой!

Ни первое, ни второе представление к званию Героя СССР не было удовлетворено. Контр-адмирал Георгий Холостяков вспоминал, что наверху описание подвигов Михайловой сочли фантастическим и наградили главстаршину орденами Красного Знамени. Помимо них она имела ещё два ордена Отечественной войны I и II степени и больше шести медалей, среди которых были "За взятие Белграда" и "За взятие Будапешта".

После войны Екатерина вышла замуж, сменила фамилию на Дёмину и стала врачом, работала в Электростали, в 1976 году переехала в Москву. В 1965 году о ней написали в газете "Правда", и тогда снова встал вопрос о присвоении Михайловой звания Героя СССР. Но и на этот раз документы завернули. Только в 1990 году в Георгиевском зале Кремля министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов вручил ей заветную Золотую Звезду Героя Советского Союза.

Ушла "Катюша" из жизни 24 июня 2019 года в возрасте 93 лет в окружении семьи. Погребена на Троекуровском кладбище.

Авторы