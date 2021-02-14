Пожар произошёл на нелегальном производстве в Подмосковье, пострадало семь человек
Швейный цех располагался в частном доме.
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Пожар произошёл в посёлке Развилка Ленинского городского округа Подмосковья в ночь на 14 февраля. Из огня было спасено 27 человек, семеро из них госпитализированы. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.
По предварительной информации, возгорание произошло в частном доме, где располагалось нелегальное швейное производство. По словам собеседника, там трудились граждане Вьетнама.
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