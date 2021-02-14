Россияне стали реже брать кредиты на подарки

С каждым годом россияне теряют интерес к займам на подарки. Так, в текущем году ко Дню всех влюблённых ссуду оформили лишь 1,5% заёмщиков по сравнению с 2,5% в 2020-м. Это следует из подсчётов аналитиков из финансового маркетплейса "Юником24", передаёт РИА "Новости".

"Заёмщики охладели к займам на подарки. Так, например, лишь 1,5% из них собираются оформить займ на подарки к 14 февраля. Напомним, что пять лет назад доля желающих достигала 5%, в прошлом году — 2,5%. Текущий показатель является минимальным за последние несколько лет", — сообщили эксперты, отметив при этом, что 80% россиян, оформляющих займы на подарки, тратят на презенты лишь 20–30% от полученной суммы.

По данным исследователей, основными заёмщиками, которые оформляют ссуду ко Дню всех влюблённых, по-прежнему являются мужчины (60%). В качестве целей займа обычно указываются романтическое свидание, цветы, ресторан или кафе. Также лидируют такие подарки, как украшения, парфюмерия и косметика. В то же время отмечать данный праздник планируют лишь 70% респондентов, при этом из них каждый второй назвал в качестве приемлемой стоимость презента не более двух тысяч рублей. Ещё 40% россиян готовы потратить не более пяти тысяч рублей на подарки, и лишь 10% заёмщиков готовы выделить на это большую сумму.

"Данная тенденция обусловлена совокупностью факторов. Однако основным является более взвешенное отношение к долговым обязательствам и понимание, что заёмные средства стоит оформлять на более существенные покупки, чем мелкие подарки. Кроме того, часть заёмщиков понимает, что в текущих реалиях, когда кредитные организации повысили требования к клиентам, вероятность одобрения будет низкой", — пояснили аналитики.

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