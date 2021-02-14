Пушков назвал ожидаемым оправдание Трампа на процессе по импичменту

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал ожидаемым оправдание экс-главы США Дональда Трампа в сенате на процессе по импичменту. "Истерика, устроенная демократами, фальшивые слёзы" не помогли доказать вину бывшего американского лидера, подчеркнул парламентарий.

"Соотношение сил в сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти. Трамп остаётся на политической сцене. Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор отметил, что с течением времени и по мере накопления претензий к администрации нынешнего президента США Джо Байдена эта история забудется, а у Трампа может появиться "шанс на реванш".

Напомним, Палата представителей США объявила Трампу импичмент за неделю до инаугурации нового президента — Джо Байдена. Это произошло из-за штурма Капитолия 6 января сторонниками уже бывшего главы государства. Сенат США оправдал Трампа на слушаниях по импичменту. Для вынесения приговора необходимо было 67 голосов, тогда как за это решение высказалось лишь 57 человек.

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