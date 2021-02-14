В России завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении

В России завершились государственные испытания отечественной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"В конце декабря 2020 года мы успешно завершили испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности", — сказал он в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".

Отмечается, что в дальнейшем работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия отправит в космос "Герасима" с миссией по утоплению.

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