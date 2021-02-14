В России завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении
В дальнейшем планируется создать сплошное двухдиапазонное радиолокационное поле.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
В России завершились государственные испытания отечественной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
"В конце декабря 2020 года мы успешно завершили испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности", — сказал он в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".
Отмечается, что в дальнейшем работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.
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