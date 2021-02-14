Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Трое украинских военных подорвались в Донбассе

Тип взрывного устройства не уточняется.

14 февраля 2021, 12:58

Фото © Facebook / otupivnich

Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населённого пункта Новолуганское Донецкой области. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север". Обстоятельства происшествия выясняются.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих", — говорится в сообщении в "Фейсбуке".

Украинский солдат перешёл на сторону ДНР из-за дедовщины в ВСУ

Украинский солдат перешёл на сторону ДНР из-за дедовщины в ВСУ

Напомним, что в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Применение такого вооружения не только противоречит заключённому летом прошлого года перемирию между сторонами, но и запрещено минскими соглашениями.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В ЛНР заявили, что погибшие военнослужащие ВСУ подорвались на своей же мине

сегодня в 17:43

"Жду доклады уже завтра": Зеленский поручил немедленно расследовать гибель военных в Донбассе

сегодня в 14:53

ВОЗ: 13 штаммов ковида циркулировали в Ухани в декабре 2019 года

сегодня в 17:04

"Он нам достался ребёнком": вдова Кобзона впервые показала приёмного сына

сегодня в 17:52

"Любовь внутри нас": рэпер L'One и его супруга станут родителями в третий раз

сегодня в 17:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1