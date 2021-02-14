Трое украинских военных подорвались в Донбассе
Тип взрывного устройства не уточняется.
Фото © Facebook / otupivnich
Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населённого пункта Новолуганское Донецкой области. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север". Обстоятельства происшествия выясняются.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих", — говорится в сообщении в "Фейсбуке".
Напомним, что в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Применение такого вооружения не только противоречит заключённому летом прошлого года перемирию между сторонами, но и запрещено минскими соглашениями.
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