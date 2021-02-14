"Влюблино": в Москве станцию метро переименовали по случаю Дня всех влюблённых

Станция столичного метро "Люблино" переименована на сутки в честь Дня всех влюблённых — теперь она называется "Влюблино". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви, и она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели — найти правильную дверь", — говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что 15 февраля на этой станции будет транслироваться онлайн-концерт российского рэпера Feduk и электронной группы Cream Soda, и пожелали москвичам приятных поездок в романтическое путешествие.

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