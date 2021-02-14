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"Влюблино": в Москве станцию метро переименовали по случаю Дня всех влюблённых

Но это сделали всего на одни сутки.

14 февраля 2021, 12:37
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/DtRoad/6579" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс Москвы</a></p>

Фото © Telegram / Дептранс Москвы

Станция столичного метро "Люблино" переименована на сутки в честь Дня всех влюблённых — теперь она называется "Влюблино". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви, и она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели — найти правильную дверь", говорится в сообщении.

В Сети появился идеальный подарок для тех, кто хочет унизить своего бывшего в День всех влюблённых

В Сети появился идеальный подарок для тех, кто хочет унизить своего бывшего в День всех влюблённых

В Дептрансе добавили, что 15 февраля на этой станции будет транслироваться онлайн-концерт российского рэпера Feduk и электронной группы Cream Soda, и пожелали москвичам приятных поездок в романтическое путешествие.

Ранее Лайф рассказал о планах россиян на День святого Валентина.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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