"Оля, где лифчик?": подписчики раскритиковали Бузову за наряд без нижнего белья
Для появления в передаче Максима Галкина звезда выбрала необычное платье.
Российская певица Ольга Бузова решила появиться на съёмках передачи Максима Галкина "Сегодня вечером" в эпатажном наряде. На кадрах, выложенных ею в сториз в "Инстаграме", видно, что под белым платьем-жакетом нет бюстгальтера.
В этом наряде звезда исполнила для подписчиков отрывок из своего трека "Грустная песня" и нескромно отметила: "Первая на Первом". И если композиция вызвала позитивный отклик среди её поклонников, то вот новый наряд певицы подписчики не оценили. Некоторые не преминули пожурить её вопросами: "Оля, где лифчик?" и замечаниями, что у Бузовой "с каждым разом наряд всё короче и короче".
Напомним, что 8 января Бузова сыграла свадьбу с рэпером Давой (Давидом Манукяном), а уже 21 января певица послала его на глазах у гостей, которые собрались поздравить её с 35-летием. После этого Ольга написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и призналась на видео, что он бил её и плевал в лицо. Позже Бузова пожаловалась на здоровье и оказалась в клинике.
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