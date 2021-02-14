"Оля, где лифчик?": подписчики раскритиковали Бузову за наряд без нижнего белья

Российская певица Ольга Бузова решила появиться на съёмках передачи Максима Галкина "Сегодня вечером" в эпатажном наряде. На кадрах, выложенных ею в сториз в "Инстаграме", видно, что под белым платьем-жакетом нет бюстгальтера.

В этом наряде звезда исполнила для подписчиков отрывок из своего трека "Грустная песня" и нескромно отметила: "Первая на Первом". И если композиция вызвала позитивный отклик среди её поклонников, то вот новый наряд певицы подписчики не оценили. Некоторые не преминули пожурить её вопросами: "Оля, где лифчик?" и замечаниями, что у Бузовой "с каждым разом наряд всё короче и короче".