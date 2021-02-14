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Новак: "Северный поток — 2" будет построен, несмотря на деструктивные подходы США

Вице-премьер напомнил, что в проекте заинтересованы европейские партнёры России.

14 февраля 2021, 12:08
<p>Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что трубопровод "Северный поток — 2" будет построен до конца, несмотря на деструктивные подходы США, которые тормозят процесс. Напомним, ранее американские сенаторы призвали президента Джо Байдена наложить на "Северный поток — 2" новые санкции.

"В нём заинтересованы страны европейские, компании европейские. Мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединённых Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", — сказал Новак в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" телеканала "Россия-1".

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Вице-премьер отметил, что существует некая конкурентная борьба со стороны американских партнёров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу. Однако "Северный поток — 2" не будет простаивать после завершения строительства. В прокачке газа через него заинтересованы европейские страны.

Как ранее сообщал Лайф, в начале февраля немецкие СМИ сообщили о готовности США снять санкции с "Северного потока — 2". Вместе с этим вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность в том, что строительство трубопровода будет доведено до конца. В бундестаге же предложили приостановить ввод газовой магистрали, чтобы провести переговоры по острым политическим вопросам. В "Газпроме" же с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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