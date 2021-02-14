Новак: "Северный поток — 2" будет построен, несмотря на деструктивные подходы США

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что трубопровод "Северный поток — 2" будет построен до конца, несмотря на деструктивные подходы США, которые тормозят процесс. Напомним, ранее американские сенаторы призвали президента Джо Байдена наложить на "Северный поток — 2" новые санкции .

"В нём заинтересованы страны европейские, компании европейские. Мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединённых Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", — сказал Новак в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" телеканала "Россия-1".