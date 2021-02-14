День святого Валентина потерял популярность среди россиян

Число россиян, которые утвердительно отвечают на вопрос, собираются ли отмечать 14 февраля День святого Валентина, с каждым годом становится всё меньше. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого SuperJob среди трёх тысяч респондентов из всех округов страны.

Согласно исследованию, в 2021 году День всех влюблённых отмечать намерен лишь каждый восьмой из опрошенных (13%), тогда как во время аналогичного опроса 14 лет назад, в 2007 году, праздновать его собирался каждый второй (50%). Интерес к Дню святого Валентина снижается с возрастом. Если среди молодёжи до 24 лет отмечать его будут 19%, то среди опрошенных старше 45 — лишь 8%.

Любопытна также и выборка по профессиям. Так, самыми романтичными из опрошенных оказались бармены (33%), администраторы (23%), секретари (19%), офис-менеджеры (18%) и менеджеры по продажам (17%). Представители именно этих сфер намерены отметить 14 февраля. А вот системные администраторы, водители (по 5%), бухгалтеры, мерчандайзеры и программисты (по 6%) решили, что День святого Валентина для них ничем не отличается от простых будней.

Ранее Лайф рассказывал, сколько россияне потратят на подарки для любимых в День святого Валентина. Причём, согласно опросам, подарить подарок девушке или молодому человеку на День всех влюблённых собираются 10% респондентов, детям, родным и близким — 4%, а друзьям или родителям — 2% и 3% соответственно.

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