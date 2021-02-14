Россиян предупредили о возможной нехватке цветов 8 Марта

Международный женский день в этом году может пройти для россиян без традиционных красивых букетов. Таким неутешительным прогнозом поделился основатель сети "Цветочный ряд", член правления Ассоциации цветочного ретейла, член Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Иван Утенков.

Предприниматель рассказал агентству Ura.ru, что проблемы якобы связаны с беспричинными задержками машин с цветочной продукцией российскими таможенниками. Грузовики направляют на склады временного хранения, проводится досмотр, но после этой процедуры машины обратно не отпускают.

"У кого-то две фуры, у кого-то десять фур, у кого пятнадцать фур. Несколько компаний, транспортники, уже объявили себя банкротами после выставления неустоек со стороны конечного потребителя. <...> Ничего не будет с 8 Марта, если на таможне будет происходить подобное и дальше. Его просто не будет — 8 Марта. Ну нет цветов", — сказал бизнесмен.

Об аналогичной ситуации рассказала и владелица цветочного бутика в Санкт-Петербурге Катерина Виноградова. По её словам, магазин получил совершенно не ту поставку, которая ожидалась, и неизвестно, будут ли ещё поступления. Более оптимистична совладелица "Юницветика" Александра Постнова, заявившая, что задержка в один-два дня перед 8 Марта — обычное дело.

А в конце прошлого года актриса Кристина Асмус показала подаренный ей шикарный букет от незнакомца. В белых розах лежала открытка со словами "Вселенная тебя любит". Актриса уточнила, что не знает, кто сделал ей этот подарок, однако поблагодарила поклонника и отметила его вкус.

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