Духи, украшения и дачная техника. Эксперты выяснили, что и за какие деньги мужчины дарят на 8 Марта

Мужчины покупают к 8 Марта два подарка — один подороже, второй подешевле, при этом больше всего внимания они уделяют ювелирным украшениям. Такие данные следуют из результатов исследования онлайн-ретейлера Ozon, которые публикует РИА "Новости".

— Причём, как правило, мужчина покупает два подарка: один "дорогой" и ещё один подешевле, в районе 500–700 рублей, — скорее всего, ребёнку или родственнице, — отмечают в пресс-службе маркетплейса.

Аналитики сервиса Ozon проработали данные 5,5 миллиона запросов в различных поисковых системах и более 900 тысяч заказов. Как выяснилось, в этом году мужчины решили потратиться более основательно, чем в предыдущем, — на подарки у них ушло в среднем по три тысячи рублей, тогда как в прошлом они тратили порядка 1,3 тысячи.

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Специалисты сервиса утверждают, что частично заказы мужчин совпадают с тем, что искали женщины в предыдущем месяце. Большинство представителей сильного пола идут по проверенному пути и покупают украшения (их продажи выросли на 320%), духи (рост составил 268%) и аксессуары (200% роста). Увеличились и продажи техники для сада и дачи, а также наушников и электронных книг.

— Ещё один трендовый подарок в этом году — товары для спорта: продажи спортивной одежды выросли с конца февраля на 196%, а экипировки на 129%. Интересно, что эту категорию примерно одинаково выбирают и мужчины, и женщины. Видимо, влияет всеобщая мода на здоровый образ жизни, — рассказали в пресс-службе онлайн-ретейлера.

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При этом женщины, по данным аналитиков, угадывают с подарком ещё чаще. Они обычно покупают товары для красоты и здоровья, а также садовые инструменты. Так, в преддверии 8 Марта продажи уходовой косметики выросли в два раза.

Ранее Лайф публиковал результаты другого исследования, которое, кроме традиционного роста спроса на сладости и вино, выявило увеличение интереса к ретроприставкам, тандырам и машинкам для удаления катышков.