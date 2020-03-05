Стало известно, во сколько обойдётся букет к 8 Марта

Россияне в среднем потратят 1084 рубля на букет к 8 Марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий опрос экспертов.

— Самые дорогие букеты покупают москвичи. В столице средняя стоимость букета составляет 2765 рублей, — рассказали представители IT-компании "Эвотор".

"Флорист.ру" подсчитал, что стандартный букет из роз обойдётся в 2500–4000 рублей вместе с доставкой. Также в службе доставки отметили, что самый большой заказ там получили на 300 тысяч рублей.

Эксперты также напомнили, что цены на цветы накануне праздника традиционно вырастают. В этом году их стоимость повысится на 10–15%.