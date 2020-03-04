Одними цветами не обойтись. Психолог рассказала, что подарить на 8 Марта

Дарить цветы женщинам в праздники лучше всего вместе с другими подарками, рассказала агентству "Москва" член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева.

При этом она отметила, что презент должен быть индивидуальным и не носить бытовой характер. Лучше всего, по мнению Челышевой, подойдут ювелирные украшения.

— Кроме того, хорошо подходит сладкий подарок, но пусть лучше это будет не стереотипная коробка конфет, а что-нибудь редкое или эксклюзивное. Можете удивить даму и купить для неё интересную косметику или духи с необычным запахом, — добавила она.

Что касается цветов, то выбор лучше сделать в пользу композиций с весенними растениями: тюльпанами, мимозами и крокусами — они ассоциируются с окончанием зимы и позитивными изменениями. А стереотипных цветов, таких как розы и хризантемы, стоит избегать при покупке букета на 8 Марта.