Маркетологи назвали самые популярные подарки на 8 Марта

Чаще всего россияне дарят на 8 Марта цветы, конфеты и шоколад, а также парфюмерию и косметику. Об этом сообщает RT со ссылкой на Гильдию маркетологов.

В пятёрку популярных подарков вошли гаджеты и аксессуары, а также бельё и галантерея.

Также соотечественники часто дарят в Международный женский день поход в кино, театр, клуб или ресторан, подарочные сертификаты, посуду и мелкую бытовую технику. На последней строчке в рейтинге маркетологов оказались товары для занятий спортом и хобби.

По данным Гильдии маркетологов, средняя стоимость презента составляет от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей, однако общий разброс трат начинается от 300 рублей и доходит до 150 тысяч рублей.