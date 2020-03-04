В "Роскачестве" назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 Марта

Чаще всего россияне начинают выбирать подарок к 8 Марта за неделю до праздника, однако это время — не лучшее для приобретений из-за маркетинговых уловок. Об этом сообщается на сайте "Роскачества".

Если дело касается техники, то следить за стоимостью товаров и начинать покупать подарки следует сразу после Нового года. Огромные скидки на электронику перед праздниками, доходящие до 50%, являются не более чем уловкой, отмечают в организации. Производители поднимают цены, а затем предлагают покупателю скидку на то количество процентов, на которое была завышена цена. Реальные скидки обычно зависят от стратегии производителя, а не от праздников.

— Лучший вариант — отслеживать цены на необходимый девайс сразу после Нового года, чтобы дождаться лучшей цены в феврале. Так можно заранее выбрать подарок на 23 Февраля и на 8 Марта, — отметили в "Роскачестве".

Акции по типу "1+1", когда в подарок при покупке смартфона идут наушники, также должны вызывать подозрение. Не лишним будет проверить, не дешевле ли обойдётся покупка, если приобрести оба товара по отдельности.

Специалисты предупредили, что продавцы не стесняются прибегать и к обманным уловкам, например искусственного дефицита того или иного товара. В подобных случаях велик риск приобрести гаджет по завышенной цене. Чтобы не переплатить, нужно следить за ценами на товары на протяжении нескольких недель и сравнивать их в разных торговых точках. Также нужно помнить о том, что недобросовестные продавцы нередко продают фальсифицированные и контрафактные товары под видом скидок и акций.

При покупке электроники в Интернете эксперты посоветовали внимательно изучить отзывы о магазине, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, как защититься от мошенников в соцсетях.