Икра, машинки для катышков и тандыры. Аналитики выяснили, что россияне ищут в преддверии 8 Марта

Кроме традиционных конфет и ваз для цветов в преддверии 8 Марта на площадках онлайн-торговли россияне искали электробигуди, машинки для удаления катышков, икру и тандыры. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса "Яндекс.Маркет", который проводил исследование.

Спрос на привычные подарки, такие как коробки конфет и подарочные сертификаты, традиционно увеличился перед праздником почти в два раза. Вырос также интерес к шампанскому и игристым винам — в 1,8 раза по сравнению с прошлым месяцем. Кроме того, пользователи более чем в полтора раза чаще стали искать комнатные и искусственные цветы и вазы.

— Кроме того, эксперты зафиксировали и другие тенденции: по сравнению с прошлым месяцем примерно в полтора раза вырос спрос на икру и машинки для удаления катышков, а по сравнению с прошлым годом в два раза вырос спрос на игровые ретроприставки и тандыры, — говорится в сообщении компании.

Накануне Международного женского дня пользователи также стали чаще интересоваться товарами для красоты: косметикой и техникой. В частности, увеличилось количество поисковых запросов наборов для макияжа и парфюмерии. А среди гаджетов особой популярностью пользовались электробигуди и другая техника для укладки волос.

В пресс-службе отметили, что в основу исследования легли показатели за период с 26 февраля по 3 марта 2020 года, которые сравнили с данными за 29 января — 4 февраля 2020 года и 27 февраля — 5 марта 2019 года.