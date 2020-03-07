Психолог посоветовал мужчинам, как выбирать подарки к 8 Марта

При выборе подарка на 8 Марта следует учитывать тип личности женщины, которую вы собираетесь порадовать. Это отметила психолог Елена Перминова.

— Если девушка — новатор, смело выбирайте то, чего она не пробовала. В кругу её интересов, например, может быть прыжок с парашютом. А если она предпочитает традиционные подарки — обратите внимание, например, на цветы и конфеты, — посоветовала она в беседе с Ura.ru.

По словам психолога, не менее важно то, в каких отношениях даритель состоит с женщиной. Если вы коллеги, следует исключить слишком личные варианты подарков – нижнее бельё, парфюм и т.д.

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта продажи пива в российских магазинах резко упали, зато выросли продажи вина.