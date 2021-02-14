В Египте обнаружили древнейшую в мире пивоварню

Группа американских и египетских археологов обнаружила, возможно, самую старую в мире пивоварню. Как сообщает Associated Press, её нашли во время раскопок на территории древнего города Абидос, который расположен в 450 километрах от Каира.

Специалисты обнаружили в пивоварне восемь комнат, в каждой из которых было примерно по 40 глиняных резервуаров для изготовления пива. По словам одного из руководителей археологической команды Мэттью Адамса, приготовленные в пивоварне жидкости, вероятно, использовались для проведения ритуалов для знати. Кстати, снимки древнейшего "пивного завода" появились на странице Ushebtis Egipcios в "Инстаграме".

Генсек Службы древностей Египта Мустафа Вазири предполагает, что обнаруженная пивоварня относится к временам фараона Нармера — основателя I династии Раннего царства (3150 — 2613 г. до н.э.). Отмечается, что первыми о существовании пивного завода узнали британские археологи ещё в 1900-е годы, но тогда они не смогли его найти.

Ранее Лайф писал, что в Египте археологи обнаружили высеченные в скале гробницы с мумиями. Тела были завёрнуты в позолоченный материал, во рту мумий находились амулеты из золотой фольги, напоминающие по форме язык. По словам учёных, подобным образом древние египтяне верили в способность человека говорить на суде в загробной жизни.

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