"Жаль, на Байконур так не долетишь": Рогозин похвастался навыками управления вертолётом

Рогозин продемонстрировал, как он управляет вертолётом. Видео © Telegram / РОГОЗИН

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продемонстрировал навыки управления вертолётом. За штурвалом винтокрылой машины он пролетел до Звёздного городка.

"Вертолётом до Звёздного городка и с Чкаловского аэродрома — на Байконур. Жаль, что вертолётом туда (на Байконур. — Прим. Лайфа) не долетишь", — прокомментировал гендиректор госкорпорации полёт у себя в телеграме.

Отметим, что в воскресенье, 14 февраля, у Рогозина запланирован визит на Байконур, поэтому он и вспомнил космодром, комментируя свой полёт. На видео, которым поделился глава "Роскосмоса", запечатлён взлёт вертолёта, он сам сидит на месте второго пилота. Напомним, что у Рогозина есть лицензия на управление данным видом воздушной техники.

Ранее Рогозин сообщал, что 15 февраля с Байконура состоится запуск ракеты "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16". А ранее Рогозин заявил, что не видит смысла участвовать в лунной гонке с США. Он подчеркнул, что у России имеется своя лунная программа, которая в десять раз дешевле американской, но даст весомые результаты учёным.

Авторы