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"Это будет секси и сладко": Киркоров рассказал об участии подопечной в Евровидении-2021

Поп-король пообещал, что зрители не узнают певицу.

14 февраля 2021, 10:56

Фото © Instagram / fkirkorov

Народный артист России Филипп Киркоров в нынешнем году "собирается покорить" Евровидение-2021 с певицей из Молдавии. О том, почему он выбрал именно Наталью Гордиенко в качестве своей подопечной, поп-король рассказал в интервью Яне Чуриковой на ютуб-канале "Яна Чу".

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По словам Киркорова, на Евровидении в этом году он будет продюсировать только Гордиенко, поскольку он верит в Наталью и она ему полностью доверяет.

"Я спросил её: ты готова довериться, измениться, ты готова стать новой Наташей Гордиенко? Ты будешь секси", сказал артист.

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Также Киркоров рассказал, что всем ещё предстоит сильно удивиться, когда они услышат песню, с которой Гордиенко будет выступать на конкурсе. Поп-король пообещал, что номер будет "очень сладким". Кроме того, артист опроверг слухи о том, что он якобы имеет отношение к продюсированию группы Little Big. Певец сказал, что вместе со своими детьми является только их большим фанатом.

Ранее критик оценил шансы подопечной Киркорова на Евровидении. Уже в марте состоится презентация песни, с которой поп-король и молдавская певица Наталья Гордиенко поедут покорять Роттердам.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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