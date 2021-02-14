Путин заявил, что Россия будет развивать отношения с Японией, не противореча конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет развивать отношения с Японией, но не намерена делать что-то, что противоречило бы конституции. Об этом он сообщил в ходе закрытой встречи с руководителями российских СМИ, кадры с которой были показаны в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации", — сказал российский лидер.

После Второй мировой войны мирный договор между Москвой и Токио не был заключён. Препятствием для его подписания стал нерешённый спор вокруг южной части Курил — островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признаёт российского суверенитета. Москва же не признаёт сам факт территориального спора.

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