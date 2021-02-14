"Суперджет" вернулся в Кольцово из-за технической неисправности
Следователи проводят проверку по факту случившегося.
Самолёт Sukhoi Superjet 100, летевший в Уфу, был вынужден вернуться в аэропорт вылета Кольцово (Екатеринбург) из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Уральского СУ на транспорте СК РФ.
"Во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о посадке борта в аэропорту вылета", — говорится в сообщении.
На борту самолёта находилось 99 пассажиров и четыре члена экипажа, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, правоохранители проводят процессуальную проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Магадане пилоты "боком" посадили лайнер в сильнейший ветер.
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