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"Суперджет" вернулся в Кольцово из-за технической неисправности

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

14 февраля 2021, 10:15
<p>Фото ©<a href="https://ural-trans.sledcom.ru/news/item/1539699/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Уральское СУ на транспорте СК РФ</a></p>

Фото © Уральское СУ на транспорте СК РФ

Самолёт Sukhoi Superjet 100, летевший в Уфу, был вынужден вернуться в аэропорт вылета Кольцово (Екатеринбург) из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Уральского СУ на транспорте СК РФ.

"Во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о посадке борта в аэропорту вылета", говорится в сообщении.

На борту самолёта находилось 99 пассажиров и четыре члена экипажа, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

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На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, правоохранители проводят процессуальную проверку.

Ранее Лайф рассказывал, что в Магадане пилоты "боком" посадили лайнер в сильнейший ветер.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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