Обвиняемый в шпионаже в пользу Украины напал на сотрудника СИЗО
Сейчас злоумышленник находится в карцере.
Фото © VK / Руслан Артыков
Офицер Руслан Артыков, который обвиняется в госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника СИЗО "Лефортово". Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва, посетившая заключённого в изоляторе.
"Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьёзное. Заключённого поместили в карцер, а видеоматериалы инцидента отправили в СК", — цитирует Меркачёву ТАСС.
Напомним, Артыков служил по контракту в Ростовской области. В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали его за сбор секретных военных сведений о ВС России. Комментируя деятельность обвиняемого, правоохранители сообщили, что утечка данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".
Выбор редакции
В Москве обрушилась кровля складского помещения, один человек погиб
В США выставили на аукцион помаду-пистолет, зонт-шприц и другое оружие "советских шпионов"
Сел на спину, схватил за волосы и ударил головой об пол: житель Новосибирска жестоко избил женщину в подъезде — видео
День святого Валентина потерял популярность среди россиян
Хозяйка пошла на поводу у флешмоба, нарядив своего кота в грабителя, и результат сделал его звездой
Комментариев: 0