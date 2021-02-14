Обвиняемый в шпионаже в пользу Украины напал на сотрудника СИЗО

Офицер Руслан Артыков, который обвиняется в госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника СИЗО "Лефортово". Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва, посетившая заключённого в изоляторе.

"Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьёзное. Заключённого поместили в карцер, а видеоматериалы инцидента отправили в СК", — цитирует Меркачёву ТАСС.

Напомним, Артыков служил по контракту в Ростовской области. В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали его за сбор секретных военных сведений о ВС России. Комментируя деятельность обвиняемого, правоохранители сообщили, что утечка данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

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