В Иркутске водитель спас школьницу от своры собак с помощью тарана — видео
Мужчина на скорости влетел в животных на своём авто, когда те попытались напасть на ребёнка.
В Иркутске неравнодушный водитель спас школьницу от своры собак. Видео © Instagram / dtp_irk_
12 февраля в посёлке Авиастроителей в Иркутске водитель спас ребёнка от стаи собак. Видео с нападением бездомных животных на девочку опубликовано в "Инстаграме" в паблике "ДТП Иркутска".
На кадрах видно, что школьница шла по улице в тот момент, когда животные неожиданно бросились в её сторону. Водитель, чей видеорегистратор и заснял момент нападения, предпринял попытку отпугнуть свору. На всей скорости мужчина протаранил стаю из трёх собак, две из которых убежали. После этого автомобилист и его супруга посадили испуганную девочку к себе в машину и довезли её до дома. Как призналась сама школьница, она очень боится псов.
В комментариях пользователи поддержали предприимчивого россиянина: "Мужик прям красавчик, не думая, в стаю залетел, молодец", "Спасибо таким неравнодушным людям", "Умочки". А в Иркутске чиновники так ничего и не предпринимают по поводу собак. Хоть бы обратили внимание и что-то сделали.
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