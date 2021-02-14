Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Иркутске водитель спас школьницу от своры собак с помощью тарана — видео

Мужчина на скорости влетел в животных на своём авто, когда те попытались напасть на ребёнка.

14 февраля 2021, 09:17

В Иркутске неравнодушный водитель спас школьницу от своры собак. Видео © Instagram / dtp_irk_

12 февраля в посёлке Авиастроителей в Иркутске водитель спас ребёнка от стаи собак. Видео с нападением бездомных животных на девочку опубликовано в "Инстаграме" в паблике "ДТП Иркутска".

На кадрах видно, что школьница шла по улице в тот момент, когда животные неожиданно бросились в её сторону. Водитель, чей видеорегистратор и заснял момент нападения, предпринял попытку отпугнуть свору. На всей скорости мужчина протаранил стаю из трёх собак, две из которых убежали. После этого автомобилист и его супруга посадили испуганную девочку к себе в машину и довезли её до дома. Как призналась сама школьница, она очень боится псов.

В России впервые дошло до суда дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак

В России впервые дошло до суда дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак

В комментариях пользователи поддержали предприимчивого россиянина: "Мужик прям красавчик, не думая, в стаю залетел, молодец", "Спасибо таким неравнодушным людям", "Умочки". А в Иркутске чиновники так ничего и не предпринимают по поводу собак. Хоть бы обратили внимание и что-то сделали.

А ранее мэр Салехарда Алексей Титовский спас женщину с ребёнком от агрессивных собак.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мама, пожалуйста, освободи меня!" В Иркутске школьница семь часов просидела в заблокированном лифте

11 февраля, 18:53

Сел на спину, схватил за волосы и ударил головой об пол: житель Новосибирска жестоко избил женщину в подъезде — видео

сегодня в 10:40

"Суперджет" вернулся в Кольцово из-за технической неисправности

сегодня в 10:15
Life

Новак: "Северный поток — 2" будет построен, несмотря на деструктивные подходы США

сегодня в 12:08

День святого Валентина потерял популярность среди россиян

сегодня в 12:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1