В Иркутске водитель спас школьницу от своры собак с помощью тарана — видео

На кадрах видно, что школьница шла по улице в тот момент, когда животные неожиданно бросились в её сторону. Водитель, чей видеорегистратор и заснял момент нападения, предпринял попытку отпугнуть свору. На всей скорости мужчина протаранил стаю из трёх собак, две из которых убежали. После этого автомобилист и его супруга посадили испуганную девочку к себе в машину и довезли её до дома. Как призналась сама школьница, она очень боится псов.