Россияне назвали лучшие романтические фильмы

День святого Валентина по праву считается самым романтичным праздником в году, и многие пары проводят его наедине, пересматривая фильмы о любви. В этом году сервис SuperJob провёл традиционное исследование, узнав у мужчин и женщин, под какое кино они проведут вечер со своей второй половинкой.

В опросе приняло участие 1,6 тысячи респондентов из всех округов страны. Как выяснилось, на первом месте в рейтинге нестареющая классика — романтическая комедия "Любовь и голуби". Вслед за ней идут нашумевшие голливудские фильмы "Красотка" и "Титаник". Примечательно, что все три фильма ровно в той же последовательности лидировали в аналогичном опросе, проведённом десять лет назад.

Но есть и особенности. Так, например, "Любовь и голуби" больше нравится мужчинам, чем женщинам (14% против 12% от числа опрошенных соответственно). Прекрасный пол с большим удовольствием готов пересматривать фильм "Красотка" с Джулией Робертс (4% опрошенных женщин против 3% мужчин). Отмечается также, что фильм "Три метра над уровнем неба" одинаково нравится представителям обоих полов.

Аналитики добавляют, что 3% россиян признались, что вообще не смотрят фильмы о любви, а 45% назвали другие варианты отличных романтических киноисторий, среди которых "Сумерки", "Вокзал для двоих", "Летят журавли", "Не могу сказать "прощай" и даже "Хатико".

Ранее Лайф рассказывал, сколько россияне потратят на подарки для любимых в День святого Валентина. Причём, согласно опросам, подарить подарок девушке или молодому человеку на День всех влюблённых собирается 10% респондентов, детям, родным и близким — 4%, а друзьям или родителям — 2% и 3% соответственно.

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