Побег от медведя и котёнок вместо чаевых: таксисты поделились курьёзными историями о поездках

Сервис заказа такси "Ситимобил" провёл опрос, в котором поучаствовало 18 тысяч таксистов по всей России. Водители рассказали о самых нелепых и достаточно курьёзных приключениях во время своей работы, пишет РИА "Новости".



Согласно данным опроса, около 40% таксистов получали чаевые от пассажиров в необычном формате. Например, 26% водителей рассказали, что после поездки их приглашали в кафе или домой на чашечку кофе. Кому-то дарили фрукты, а один пассажир оставил на чай московскому таксисту около 50 тысяч рублей. Также был случай, когда одной женщине-водителю на 8 Марта пассажир подарил 28 тысяч рублей, чтобы она не работала.

А таксисту из Уфы вообще подарили котёнка, который теперь живёт с ним. Водители поделились и другими историями, главными героями которых стали животные. Например, одного из сотрудников "Яндекс.Такси" во время поездки обезьянка поцеловала в шею. При этом хозяйка предупредила водителя, что её питомец может начать заигрывать с ним. А вот таксисту "Ситимобила" из Ярославля прошлой весной пришлось спасать пассажира от нападения медведя. К счастью, история закончилась благополучно.

Другому водителю, из Екатеринбурга, как-то пришлось принимать роды у пассажирки прямо в салоне автомобиля. Ребёнка потом назвали в честь водителя.

Кстати, каждый третий российский таксист рассказал, что хоть раз возил какую-нибудь знаменитость или политика. Так, одному из водителей однажды посчастливилось везти своего кумира Александра Розенбаума. В конце поездки певец сам предложил сделать совместное фото на память.

Ранее россияне назвали самое комфортное такси. В ходе соцопроса пассажиры перечислили то, что им больше всего нравится во время поездок.

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