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Россиянин Карацев сенсационно пробился в 1/4 финала Australian Open

Аслан Карацев проигрывал по сетам 0:2, но смог изменить ход матча.

14 февраля 2021, 08:44

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. Матч длился 3 часа 26 минут. Следующим соперником Карацева станет победитель пары Доминик Тим (Австрия) — Григор Димитров (Болгария).

Накануне один из фаворитов турнира — Даниил Медведев — обыграл в пяти сетах сербского теннисиста Филипа Краиновича (6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0), а Андрей Рублёв расправился с испанцем Фелисиано Лопесом (7:5, 6:2, 6:3). Оба россиянина вышли в четвёртый круг. Таким образом, впервые в истории Открытого чемпионата Австралии сразу три наших представителя дошли до стадии 1/8 финала.

Напомним, что турнир продлится до 22 февраля. Призовой фонд составляет 61 056 000 долларов.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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