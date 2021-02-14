Россиянин Карацев сенсационно пробился в 1/4 финала Australian Open

Накануне один из фаворитов турнира — Даниил Медведев — обыграл в пяти сетах сербского теннисиста Филипа Краиновича (6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0), а Андрей Рублёв расправился с испанцем Фелисиано Лопесом (7:5, 6:2, 6:3). Оба россиянина вышли в четвёртый круг. Таким образом, впервые в истории Открытого чемпионата Австралии сразу три наших представителя дошли до стадии 1/8 финала.