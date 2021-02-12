В России впервые дошло до суда дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак

Впервые в России до суда дошло возбуждённое в отношении чиновника уголовное дело о нападении и причинении смерти бродячими собаками.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Красноярскому краю, перед судом предстанет экс-глава муниципального казённого учреждения Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства". Он обвиняется по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

По версии следствия, небрежное отношение чиновника к работе привело к бесконтрольному увеличению с октября 2019 года по февраль 2020-го числа бродячих собак и нападениям их на людей. Отмечается, что в результате этого погибло четыре человека, а двое, в том числе малолетний мальчик, получили травмы средней степени тяжести.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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