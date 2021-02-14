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В Москве обрушилась кровля складского помещения, один человек погиб

Ещё одному удалось выбраться из-под завалов самостоятельно.

14 февраля 2021, 09:06
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В московском районе Царицыно один человек погиб при обрушении кровли складского помещения. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Отмечается, что всего в здании в момент происшествия было два человека, одному из них удалось выбраться самостоятельно. Инцидент произошёл на складе товаров народного потребления.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Лайф узнал причину обрушения породы на шахте в Кузбассе, где погиб один человек

Лайф узнал причину обрушения породы на шахте в Кузбассе, где погиб один человек

По данным агентства "Москва", площадь обрушения составила 80 на 30 квадратных метров.

Накануне Лайф рассказывал об обрушении ангара в Новой Москве. Спасатели под завалами нашли человека без признаков жизни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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