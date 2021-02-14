В Москве обрушилась кровля складского помещения, один человек погиб

В московском районе Царицыно один человек погиб при обрушении кровли складского помещения. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Отмечается, что всего в здании в момент происшествия было два человека, одному из них удалось выбраться самостоятельно. Инцидент произошёл на складе товаров народного потребления.