В Москве обрушилась кровля складского помещения, один человек погиб
Ещё одному удалось выбраться из-под завалов самостоятельно.
В московском районе Царицыно один человек погиб при обрушении кровли складского помещения. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что всего в здании в момент происшествия было два человека, одному из них удалось выбраться самостоятельно. Инцидент произошёл на складе товаров народного потребления.
По данным агентства "Москва", площадь обрушения составила 80 на 30 квадратных метров.
Накануне Лайф рассказывал об обрушении ангара в Новой Москве. Спасатели под завалами нашли человека без признаков жизни.
Выбор редакции
Обвиняемый в шпионаже в пользу Украины напал на сотрудника СИЗО
Под завалами ангара в Новой Москве обнаружили человека без признаков жизни
Сел на спину, схватил за волосы и ударил головой об пол: житель Новосибирска жестоко избил женщину в подъезде — видео
Новак: "Северный поток — 2" будет построен, несмотря на деструктивные подходы США
День святого Валентина потерял популярность среди россиян
Комментариев: 0