Лайф узнал причину обрушения породы на шахте в Кузбассе, где погиб один человек
Сейчас внутри остаётся пять человек для обеспечения жизнедеятельности объекта.
Фото © LIFE
Причиной обрушения угольной массы на шахте "Юбилейная" в Кемеровской области стал выброс газа метана без горения.
Фото © LIFE
Как стало известно Лайфу, обрушение произошло на глубине 450 метров, а на аварийном участке в момент ЧП было три человека, один из которых погиб.
Как ранее сообщал Лайф, всего в момент происшествия под землёй находилось 98 горняков. Сейчас пять из них остаются там же для обеспечения жизнедеятельности шахты.
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