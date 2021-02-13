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Лайф узнал причину обрушения породы на шахте в Кузбассе, где погиб один человек

Сейчас внутри остаётся пять человек для обеспечения жизнедеятельности объекта.

13 февраля 2021, 23:31

Фото © LIFE

Причиной обрушения угольной массы на шахте "Юбилейная" в Кемеровской области стал выброс газа метана без горения.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Как стало известно Лайфу, обрушение произошло на глубине 450 метров, а на аварийном участке в момент ЧП было три человека, один из которых погиб.

На шахте в Кузбассе произошёл выброс метана, два человека погибли

На шахте в Кузбассе произошёл выброс метана, два человека погибли

Как ранее сообщал Лайф, всего в момент происшествия под землёй находилось 98 горняков. Сейчас пять из них остаются там же для обеспечения жизнедеятельности шахты.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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