В столкновении 21 автомобиля на ледяной дороге в США пострадало 12 человек
После этого участок дороги пришлось временно закрыть для обработки.
And that’s not it...— Samantha Russell (@TrafficJamSam) February 13, 2021
ANTIOCH: I-24 EB also shutdown at OHB due to another crash.
Again, don’t know if it’s ice related, but wouldn’t be surprised. @FOXNashville pic.twitter.com/Kp3gUtKWGe
В результате столкновения 21 автомобиля в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) пострадало 12 человек. Такие данные сообщает местная пожарная служба.
По словам спасателей, авария произошла около восьми часов утра по местному времени (17:00 мск). При этом ещё 12 человек и двух животных привезли в город на автобусе.
JUST IN: Icy roads are being blamed for an 18-vehicle crash on I-24 EB near Old Hickory Blvd this morning. @MNPDNashville reports 6 minor injuries and that the interstate will be salted before it's reopened. DETAILS HERE -- https://t.co/vpZ8JJ1crY @WKRN pic.twitter.com/mK9hmlrLLI— Nickelle Smith (@NickelleReports) February 13, 2021
По словам полицейских, авария произошла из-за обледеневшей дороги. Сразу же после ДТП участок пришлось закрыть для обработки солью.
Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму на заснеженной трассе столкнулись 32 автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.
Лента новостей
Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью
сегодня в 04:58
Шведский депутат призвал убедить Германию остановить строительство "Северного потока — 2"
сегодня в 04:36
"Амёбам больше нечего смотреть": украинский журналист назвал крысами зрителей трёх закрытых телеканалов
сегодня в 04:30
Выбор редакции
Шведский депутат призвал убедить Германию остановить строительство "Северного потока — 2"
Байден — об итогах голосования по импичменту Трампа: Суть обвинения не оспаривается
В Адлере загорелся торговый центр на площади в 500 квадратов — видео
Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью
"Амёбам больше нечего смотреть": украинский журналист назвал крысами зрителей трёх закрытых телеканалов
Комментариев: 0