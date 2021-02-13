В столкновении 21 автомобиля на ледяной дороге в США пострадало 12 человек

And that’s not it...



ANTIOCH: I-24 EB also shutdown at OHB due to another crash.



Again, don’t know if it’s ice related, but wouldn’t be surprised. @FOXNashville pic.twitter.com/Kp3gUtKWGe — Samantha Russell (@TrafficJamSam) February 13, 2021

В результате столкновения 21 автомобиля в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) пострадало 12 человек. Такие данные сообщает местная пожарная служба.

По словам спасателей, авария произошла около восьми часов утра по местному времени (17:00 мск). При этом ещё 12 человек и двух животных привезли в город на автобусе.

JUST IN: Icy roads are being blamed for an 18-vehicle crash on I-24 EB near Old Hickory Blvd this morning. @MNPDNashville reports 6 minor injuries and that the interstate will be salted before it's reopened. DETAILS HERE -- https://t.co/vpZ8JJ1crY @WKRN pic.twitter.com/mK9hmlrLLI — Nickelle Smith (@NickelleReports) February 13, 2021

По словам полицейских, авария произошла из-за обледеневшей дороги. Сразу же после ДТП участок пришлось закрыть для обработки солью.

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму на заснеженной трассе столкнулись 32 автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.

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