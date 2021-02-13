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В столкновении 21 автомобиля на ледяной дороге в США пострадало 12 человек

После этого участок дороги пришлось временно закрыть для обработки.

13 февраля 2021, 22:54

В результате столкновения 21 автомобиля в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) пострадало 12 человек. Такие данные сообщает местная пожарная служба.

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По словам спасателей, авария произошла около восьми часов утра по местному времени (17:00 мск). При этом ещё 12 человек и двух животных привезли в город на автобусе.

По словам полицейских, авария произошла из-за обледеневшей дороги. Сразу же после ДТП участок пришлось закрыть для обработки солью.

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму на заснеженной трассе столкнулись 32 автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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