"Могу убирать квартиры": актриса Татьяна Васильева пожаловалась на тяжёлое финансовое положение

"Я могу убирать квартиры очень хорошо. У меня просто идеальная чистота. Это, кстати, неплохо оплачивается. Может, пиццу разносить — тоже думала, но там тоже всё занято, туда не пробьёшься", — отметила она.

При этом она отметила, что в такси работать не сможет, поскольку не умеет водить машину. Васильева уточнила, что у неё всё в порядке, однако она переживает за детей и внуков, которых обеспечивает. По словам артистки, из-за коронавируса она не работала 10 месяцев. До пандемии она копила деньги на квартиру, но все средства на недвижимость, как уверяет актриса, они уже "проели". Она также рассказала, что серьёзно сократила свои расходы, отказалась от пластики, при этом косметологические процедуры по-прежнему делает.