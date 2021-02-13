"Могу убирать квартиры": актриса Татьяна Васильева пожаловалась на тяжёлое финансовое положение
Она отметила, что в такси работать не сможет, поскольку не умеет водить машину.
Фото © Instagram / Татьяна Васильева
Народная артистка России Татьяна Васильева пожаловалась на трудное финансовое положение. Из-за нехватки денег актриса готова пойти работать курьером или уборщицей. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.
"Я могу убирать квартиры очень хорошо. У меня просто идеальная чистота. Это, кстати, неплохо оплачивается. Может, пиццу разносить — тоже думала, но там тоже всё занято, туда не пробьёшься", — отметила она.
При этом она отметила, что в такси работать не сможет, поскольку не умеет водить машину. Васильева уточнила, что у неё всё в порядке, однако она переживает за детей и внуков, которых обеспечивает. По словам артистки, из-за коронавируса она не работала 10 месяцев. До пандемии она копила деньги на квартиру, но все средства на недвижимость, как уверяет актриса, они уже "проели". Она также рассказала, что серьёзно сократила свои расходы, отказалась от пластики, при этом косметологические процедуры по-прежнему делает.
Ранее сообщалось, что Васильева назвала Навального иудой за призыв к антироссийским санкциям.
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