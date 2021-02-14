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Бесследно пропавшего четыре года назад уральца нашли закопанным в лесу

Расправу вдали от города над ним учинили трое знакомых.

14 февраля 2021, 09:33
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Фото © Pixabay

В Свердловской области близится к завершению история с исчезновением 22-летнего жителя города Карпинска, который бесследно пропал четыре года назад. Как выяснилось, в роковой день парня увезли в лес, где убили и закопали.

По данным портала E1.ru, 22-летний Кирилл С. пропал без вести летом 2016 года. Его искали полиция и волонтёры поискового отряда "Лиза алерт". Мать молодого человека даже обращалась в программу "Жди меня" и к экстрасенсам, но безуспешно. В прошлом году следствие возбудило уголовное дело, заподозрив криминальную составляющую в пропаже парня. В итоге правоохранители вышли на его одноклассника и тот сознался в преступлении.

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Как пишет издание, подозреваемый с двумя друзьями приехал к Кириллу, чтобы потребовать у него денег. Завязалась ссора, и они затолкали парня в багажник машины. Привезли в лес, где начали избивать. Один из ударов пришёлся в висок и стал для Кирилла последним. Парни закопали тело и договорились обо всём молчать. Сейчас одному из них грозит дело по статье об убийстве, другой проходит свидетелем, а третий участник расправы уже умер.

Ранее Лайф рассказывал о россиянке, которая убила мужа и закопала его расчленённые останки по всему городу. Самое ужасающее — во время жуткого преступления их дети трёх и пяти лет были дома.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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