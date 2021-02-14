Делегация РФ на переговорах в Вене завела канал в Telegram после блокировки в Twitter
Когда соцсеть вернула доступ к странице, оказалось, что там временно пропали подписчики.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
После того как администрация "Твиттера" приостановила действие аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, её участники завели канал в "Телеграме".
"Дорогие подписчики, приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу. Остаёмся на связи!" — говорится на официальной странице делегации в "Твиттере".
В январе "Твиттер" ограничил доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Блокировку тогда прокомментировали в Российском фонде прямых инвестиций. Там пояснили, что посредством публикации в соцсети делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Позднее доступ к странице был восстановлен.
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