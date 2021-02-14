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Делегация РФ на переговорах в Вене завела канал в Telegram после блокировки в Twitter

Когда соцсеть вернула доступ к странице, оказалось, что там временно пропали подписчики.

14 февраля 2021, 11:24
<p>Фото © ТАСС / Зотов Алексей</p>

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

После того как администрация "Твиттера" приостановила действие аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, её участники завели канал в "Телеграме".

"Дорогие подписчики, приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу. Остаёмся на связи!" — говорится на официальной странице делегации в "Твиттере".

"Восстал из пепла": Twitter разблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

"Восстал из пепла": Twitter разблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

В январе "Твиттер" ограничил доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Блокировку тогда прокомментировали в Российском фонде прямых инвестиций. Там пояснили, что посредством публикации в соцсети делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Позднее доступ к странице был восстановлен.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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