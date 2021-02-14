Делегация РФ на переговорах в Вене завела канал в Telegram после блокировки в Twitter

После того как администрация "Твиттера" приостановила действие аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, её участники завели канал в "Телеграме".

В январе "Твиттер" ограничил доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Блокировку тогда прокомментировали в Российском фонде прямых инвестиций. Там пояснили, что посредством публикации в соцсети делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Позднее доступ к странице был восстановлен.