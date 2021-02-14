Самбурская показала, как "уберечь цветочки и ягодички от маньяков и насильников" — видео
Актриса предстала в образе Милы Милой и продемонстрировала несколько "приёмов" самообороны.
Видео © Instagram / samburskaya
Российская актриса, певица и телеведущая Настасья Самбурская в День Святого Валентина порадовала подписчиков в инстаграме очередным юмористическим видео. В ролике она рассказала о "приёмах" самообороны, которые помогут "уберечь цветочки и ягодички от маньяков, насильников и промоутеров у метро".
Актриса предстала в образе блондинки в кимоно Милы Милой, а одним из героев ролика, который, правда, остаётся за кадром, стал оператор Игорь. Исполняя очередной "трюк", Самбурская ударяется ногой об угол дивана и выговаривает мужчине, что они живут "как черепашки-ниндзя в канализации".
После актриса отрабатывает удары на плюшевом медведе под музыку из известной игры, а затем предупреждает Игоря, что с ним будет то же самое, если он не опустит стульчак.
"#МилаяМила когда-нибудь бывает милой? Игорюша, мы тебя любим. С праздником!" — написала одна из подписчиц под роликом.
Поклонники сделали комплименты образу актрисы и её артистизму, а кто-то посочувствовал Игорю. Пользователи сети также поздравили певицу с Днём всех влюблённых.
А ранее Самбурская не выдержала и опять показала откровенное фото, которое два раза удалял Instagram.
WOW-stars
Выбор редакции
Самбурская не выдержала и опять показала откровенное фото, которое два раза удалял Instagram
Финский полицейский, исполнивший советскую песню, побил рекорды просмотров на YouTube
"Это будет секси и сладко": Киркоров рассказал об участии подопечной в Евровидении-2021
День святого Валентина потерял популярность среди россиян
Хозяйка пошла на поводу у флешмоба, нарядив своего кота в грабителя, и результат сделал его звездой
Комментариев: 0