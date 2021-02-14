Самбурская показала, как "уберечь цветочки и ягодички от маньяков и насильников" — видео

Видео © Instagram / samburskaya

Российская актриса, певица и телеведущая Настасья Самбурская в День Святого Валентина порадовала подписчиков в инстаграме очередным юмористическим видео. В ролике она рассказала о "приёмах" самообороны, которые помогут "уберечь цветочки и ягодички от маньяков, насильников и промоутеров у метро".

Актриса предстала в образе блондинки в кимоно Милы Милой, а одним из героев ролика, который, правда, остаётся за кадром, стал оператор Игорь. Исполняя очередной "трюк", Самбурская ударяется ногой об угол дивана и выговаривает мужчине, что они живут "как черепашки-ниндзя в канализации".

После актриса отрабатывает удары на плюшевом медведе под музыку из известной игры, а затем предупреждает Игоря, что с ним будет то же самое, если он не опустит стульчак.

"#МилаяМила когда-нибудь бывает милой? Игорюша, мы тебя любим. С праздником!" — написала одна из подписчиц под роликом.

Поклонники сделали комплименты образу актрисы и её артистизму, а кто-то посочувствовал Игорю. Пользователи сети также поздравили певицу с Днём всех влюблённых.

А ранее Самбурская не выдержала и опять показала откровенное фото, которое два раза удалял Instagram.

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